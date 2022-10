Radja Nainggolan resta ancora fuori rosa all'Anversa dopo aver fumato una sigaretta in panchina prima della gara contro lo Standard Liegi. La conferma arriva in conferenza stampa dal tecnico Mark van Bommel: "Non ho pensato di reinserirlo (in rosa, ndr) - ammette l'ex centrocampista -. Non è questione di settimane, gare o che altro. Ne abbiamo discusso insieme e Radja sa cosa ci aspettiamo da lui. È stata una decisione molto difficile. Anche perché io stesso ho giocato a calcio e so come si sente il giocatore".