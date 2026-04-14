Nicola Berti oggi festeggia 59 anni, ma la vera festa è in agenda sabato, in Sicilia, quando sposerà Hayet, madre dei suoi due figli. E poi c'è la sua Inter, che lo scorso weekend ha messo le mani sullo Scudetto. C'è più di un motivo dunque per Nick di essere euforico e lo si capisce dall'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Sono 59 ma non li sento. Oggi mi hanno chiamato più persone del solito, sarà per il matrimonio? Sto con Hayet da tanti anni, è la madre dei miei figli Leonardo e Lorenzo. Sono felicissimo. Ci sposeremo a San Lorenzo, vicino Morzamemi".

Quando si parla degli invitati, Berti è come sempre senza peli sulla lingua: "Ce ne saranno 30, ma venga chi vuole, chissenefrega. Dei miei ex compagni ho invitato solo Aldo Serena, con cui da vent'anni faccio le vacanze proprio a San Lorenzo. Ma mi ha detto che non può venire, ci sono rimasto male. Però magari mi sta facendo uno scherzo e si presenta... Matthaeus? Lothar non sa neanche dov'è la Sicilia!".

Impossibile non parlare della possibile doppietta Scudetto-Coppa Italia per l'Inter: "Quale potrebbe essere un regalo migliore? Lo Scudetto è ormai ipotecato e credo anche alla Coppa, ma occhio al Como. Dopo la sconfitta di domenica le proveranno tutte".