A 30 anni Simone Fontecchio, stella del basket italiano, sta vivendo probabilmente la sua miglior stagione nella NBA con la canotta dei Miami Heat, dove il coach Erik Spoelstra gli dà sempre più fiducia. L'ala azzurra è stata intervistata da El Mundo Deportivo e oltre a trattare vari argomenti legati alla sua esperienza all'Alba Berlino e nella lega statunitense, ha toccato anche un altro tema, la nascita di NBA Europe, in cui anche Milano potrebbe avere una propria rappresentante.

Per quanto riguarda il potenziale impatto di NBA Europe in Italia, si parla di un interesse da parte del Milan e anche dello storico club di basket cittadino, l'Olimpia Milano, dove hai giocato. Pensi che dovrebbero fondersi in un unico club per competere?

"Non so cosa faranno. Penso che ce la faranno in questo campionato perché quando la NBA si prefigge un obiettivo, alla fine lo raggiunge. Non so cosa succederà a Milano, ma penso che ci sia un club molto forte come l'Olimpia, e se si presenterà l'opportunità di lavorare con il Milan, la coglieranno al volo".

L'Inter è la sua squadra di calcio preferita. Si è anche parlato di un suo possibile interesse a giocare in NBA Europe. Ti piacerebbe vedere l'Inter giocare anche lì?

"L'Inter è la mia squadra (ride, ndr). Ma non so se anche a loro interessi".

Se entrambe le squadre, Milan e Inter, esistessero in NBA Europe, per quale giocheresti?

"Non lo so (ride, ndr). Forse l'Inter, ma spero che la mia carriera continui qui in NBA. Questo è il mio obiettivo e spero che rimanga tale".