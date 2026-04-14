Nella ricerca di rinforzi per la difesa in Viale della Liberazione non perdono di vista il profilo di Joel Ordonez, classe 2004 ecuadoregno che sta crescendo a vista d'occhio con la maglia del Bruges. Secondo Walfoot sarebbe addirittura in cima alla lista dei nerazzurri di Milano, che lo considerano il profilo ideale per aggiungere freschezza e fisicità alla retroguardia. Ordonez ha dimostrato il proprio valore anche in ambito internazionale, disputando ottime partite in Champions League. Il suo profilo parla da sé: quasi 1,90 m di altezza, fisicamente imponente e pericoloso anche in fase offensiva, con diversi gol all'attivo. Non sorprende quindi che diversi top club europei lo stiano monitorando attentamente.

Tuttavia, per l'Inter non sarà un'operazione semplice. Il Bruges è come sempre fermo sulle proprie posizioni e ha già respinto un'offerta di circa 30 milioni di euro lo scorso gennaio. Adesso il prezzo richiesto è addirittura superiore. Attualmente il club belga punta a incassare una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro e se riuscisse a raggiungere l'obiettivo realizzerebbe la più ricca cessione della propria storia. Sarebbe un investimento importante, quindi, per l'Inter, che vorrebbe superare la concorrenza.

A Milano si spera che i colloqui riguardanti Aleksandar Stankovic possano aprire un canale prezioso. Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero fungere da leva, sebbene in casa nerazzurra venga mantenuta una certa cautela, mentre l'interesse per Ordonez continua a crescere in ambito internazionale.