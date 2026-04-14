Il rigore fischiato nel finale di Como-Inter da Davide Massa in favore dei padroni di casa è uno degli episodi oggetto di Open Var, in onda su DAZN. In studio, Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale, commenta così il contatto tra Ange-Yoan Bonny e Nico Paz: "Massa, dal campo, affronta una situazione comunque problematica - la sua premessa -. Di primo impatto, lui dice: 'fondo, fondo'. Poi si ricostruisce l'immagine e sente il colpo che in realtà è di Nico Paz su Bonny che si oppone a un tiro. Non c'è l'imprudenza ipotizzata da Massa sentendo quel colpo. Ci sarebbe stata, se Bonny avesse colpito l'avversario col piede a martello, ma in realtà vediamo che si oppone a un tiro, ed è un suo diritto. E' Nico Paz che calcia Bonny. L'errore di campo di Massa, in una situazione complessa, è il fatto di ricostruirsi un'immagine anziché seguire il suo istinto. L'errore della sala VAR è il fatto di soffermarsi solo sul punto di contatto e non sulla situazione, dando per scontata la prima sensazione di Aureliano, il varista. Dovevano girare le camere e accorgersi che Bonny si frappone semplicemente a un tiro. Chiama l'overrule anziché un OFR per far rivisitare la situazione a Massa e fargli capire l'errore del fischio e dell'imprudenza. E' un chiaro ed evidente errore di campo, non c'è il fallo. Il calcio di rinvio, ipotizzato da Massa, era la decisione corretta. E' un errore chiaro della sala Var, di Aureliano e Maggioni. Le OFR sono necessarie per stabilire la verità del campo, non sono situazioni ''grigie' in cui c'entra la centralità dell'arbitro. C'è un errore evidente dell'arbitro e quindi dobbiamo richiamarlo per ristabilire la corretta situazione di campo. Era da togliere questo rigore"

L'AUDIO DEL DIALOGO ARBITRO-VAR:

Var: "Cade da solo".

Arbitro: Fondo, fondo, per me.

VAR: Aspetta che forse, aspetta un attimo. Ha fischiato.

Arbitro: "Giallo. Fuori area: fallo e giallo. E' un'entrata pericolosa, per me sei entrato in maniera pericolosa (rivolgendosi a Bonny, ndr)"

VAR: "Ha fischiato fuori area, però è dentro. Si ferma il punto di contatto... E' dentro.

Arbitro: "Tu sei in ritardo, non puoi entrare in quel modo".

VAR: "Davide controllo APP perché il contatto è dentro l'area. Aspetta un secondo".

Arbitro: "Controllano se è dentro o fuori. Il 14 rimane ammonito. Il fallo è confermato, stanno controllando se è dentro o fuori".

VAR: "Allora, Davide, ti confermo che è calcio di rigore perché il punto di contatto è dentro l'area".