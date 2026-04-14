Cristian Chivu si prepara ad entrare nel novero degli allenatori che hanno vinto il campionato di Serie A prima dei cinquant'anni. Come segnala La Repubblica oggi, in caso di trionfo tricolore (oggi molto vicino) il tecnico dell'Inter sarebbe il più giovane dai tempi di Antonio Conte, che vinse a 42 anni nel 2012 alla guida della Juventus.

Nel club degli allenatori campioni d'Italia da quarantenni fanno parte anche Massimiliano Allegri e un ex interista come Roberto Mancini, che festeggiò il titolo proprio da tecnico nerazzurro.

Sezione: Focus / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 11:30
Autore: Antonio Di Chiara
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