Cristian Chivu si prepara ad entrare nel novero degli allenatori che hanno vinto il campionato di Serie A prima dei cinquant'anni. Come segnala La Repubblica oggi, in caso di trionfo tricolore (oggi molto vicino) il tecnico dell'Inter sarebbe il più giovane dai tempi di Antonio Conte, che vinse a 42 anni nel 2012 alla guida della Juventus.
Nel club degli allenatori campioni d'Italia da quarantenni fanno parte anche Massimiliano Allegri e un ex interista come Roberto Mancini, che festeggiò il titolo proprio da tecnico nerazzurro.
Sezione: Focus / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 11:30
Autore: Antonio Di Chiara
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Focus
Adani: "Thuram, sgasata decisiva da giocatore totale. Senza Lautaro, ieri ha fatto valere i 'gradi'"
Dumfries-Thuram e non solo, Bisseck celebra l'Inter vittoriosa a Como: "Grandi giocatori loro e tutti gli altri"
Chivu: "Inter, reazione matura nella ripresa: non è semplice segnare 4 gol al Como. Tutti hanno dato il loro contributo"
Altre notizie
Martedì 14 apr
- 12:28 Insulti alla dirigenza nerazzurra durante Como-Inter, la moglie di Zanetti applaude il messaggio di condanna di Suwarso
- 12:14 Inzaghi fuori dalla Champions League asiatica. Rischio di una stagione senza titoli
- 12:00 La RINASCITA di BARELLA, le LETTURE di CHIVU: ecco come l'INTER ha rimontato il COMO
- 11:45 Qui Cagliari - Niente Inter per Mazzitelli: due o tre settimane di stop
- 11:30 Inter tricolore? Chivu vicino ad entrare in una ristretta cerchia di allenatori
- 11:16 Matri: "Il Como ha dominato, che rimpianti. Errori difensivi? Sul primo gol di Thuram..."
- 11:02 L'Inter verso un'estate "movimentata": i tre nomi da cui partirà il mercato
- 10:48 De Laurentiis: "Soldi sottobanco da agenti per giocare in nazionale". L'AIACS: "Dichiarazioni infamanti"
- 10:34 fcinUn weekend di scouting in casa Inter: occhi puntati su quattro giocatori impegnati in due campi
- 10:20 Gol in Serie A, l'Inter supera la Juventus nella storia del girone unico: i numeri
- 10:06 Condò: "Non solo l'Inter aveva l'obbligo di vincere. Col mercato del Napoli..."
- 09:52 Attacco Inter, in 7 tra i nerazzurri segnano quasi come il secondo miglior attacco in A: il dato
- 09:38 Inter, un primato costruito senza scontri diretti: ritmo vertiginoso in tutte le altre partite
- 09:24 Barella 'ispirato': a Como la quarta partita di fila di campionato con un gol o un assist
- 09:10 Inter, conto alla rovescia: ecco quando potrebbe arrivare il verdetto tricolore
- 08:56 Attacco Inter da record: Chivu insegue Conte e Inzaghi nella speciale classifica
- 08:42 Chivu sulle orme di Capello: il tecnico interista come quasi nessuno nella storia
- 08:28 Benitez: "A Chivu va dato un merito su tutti. Rosa Inter da rinnovare? Dico che..."
- 08:14 GdS - Inter, Bastoni in difficoltà. Torna l'idea Barcellona: tempi e possibili cifre
- 08:00 Thuram-Inter, il futuro non è più in discussione: possibile rinnovo? La punta "in bilico" è un'altra
- 00:00 Risentiti? No, inca**ati neri!
Lunedì 13 apr
- 23:53 Dumfries aggiorna lo score a Como: dal suo arrivo nel 2021 ha fatto un gol in meno di Dimarco in Serie A
- 23:38 Parma, Pellegrino: "L'Inter ha giocatori di un altro livello. Lautaro? Adoro i suoi movimenti in area"
- 23:24 Mancini, felicità doppia: l'Al-Sadd si laurea campione del Qatar, poi elimina Inzaghi dalla Champions asiatica
- 23:10 Ventola: "Inter troppo superiore in Italia, ha più soluzioni anche del Napoli con l'organico al completo"
- 22:55 Serie A, Gosens regala tre punti d'oro alla Fiorentina: Lazio battuta 1-0 al Franchi
- 22:40 Il regalo più bello per Bastoni: un ragazzino con la sua maglia 95 strappa un sorriso e attutisce il rumore dei fischi
- 22:25 Cassano: "Thuram grande in Italia, ma non è un top player da City o PSG. Gli manca ancora qualcosa"
- 22:10 'Viva El Futbol', Zanetti ospite di Adani, Cassano e Ventola al 'Teatro Ariston' di Sanremo: "E' stato un uomo di parola"
- 21:55 Adani: "Thuram, sgasata decisiva da giocatore totale. Senza Lautaro, ieri ha fatto valere i 'gradi'"
- 21:40 Thuram, sei marcature multiple nelle ultime due stagioni in Serie A: con il Como la quinta doppietta
- 21:25 Inter, quota cento gol per la settima stagione di fila. La differenza con le altre squadre di Serie A è abissale: il dato
- 21:10 Inter-Cagliari, venerdì 17 aprile alle 20.45 la partita contro i sardi: ecco dove vederla in tv
- 20:55 Juve, Comolli: "Mercato ambizioso, con o senza Champions. Siamo un club attrattivo per i giocatori"
- 20:40 Esultanze e sassolini dalle scarpe, Thuram "c'è sempre stato". Il Tikus cita Henry non lasciando nulla al caso
- 20:25 Giaccherini: "L'Inter ha fatto più fatica con le big, ma la vittoria di ieri vale lo Scudetto"
- 20:10 Marchegiani: "Nel secondo tempo l'Inter ha sfruttato esperienza e palle inattive. Sul Como..."
- 19:56 Qui Cagliari - Pavoletti a parte, per Mazzitelli lieve lesione fasciale del polpaccio destro
- 19:42 Como, Fabregas dopo il ko con l'Inter: "Siamo chi siamo. Coppa Italia e campionato: i numeri parlano da soli"
- 19:28 Napoli, Buongiorno: "L'Inter resta fortissima anche senza Lautaro. Noi proveremo a vincerle tutte"
- 19:14 Il traguardo tricolore si avvicina. Al Sinigaglia una prova gagliarda e cinica: il carpe diem di Chivu
- 19:00 Rivivi la diretta! Contro TUTTO, le MANI sul 21ESIMO! GODURIA e VELENI post COMO-INTER. Le PAROLE di MAROTTA
- 18:50 Dumfries-Thuram e non solo, Bisseck celebra l'Inter vittoriosa a Como: "Grandi giocatori loro e tutti gli altri"
- 18:36 Fabregas: "Ieri con l'Inter abbiamo perso sì, ma piano piano stiamo provando ad avvicinarci"
- 18:22 Chivu: "Inter, reazione matura nella ripresa: non è semplice segnare 4 gol al Como. Tutti hanno dato il loro contributo"
- 18:08 "57.464 vincitori": se anche L'EQUIPE 'copia' Chivu... Ma quella di Cristian era solo sagace ironia!
- 17:54 Arzignano, Di Donato: "Battere l'Inter, anche se Under 23, è un orgoglio per la nostra realtà"
- 17:40 videoMarotta sulla candidatura di Malagò: "Uno dei risultati migliori degli ultimi anni. Il nostro calcio ha bisogno di cure e terapie"
- 17:27 videoMarotta: "Como-Inter spot per il calcio italiano. Le parole di Chivu? Una battuta, anche se ormai in Italia..."
- 17:14 FIGC, si candida anche Abete: "Malagò nome di prestigio, ma bisogna parlare di programmi"
- 17:02 Dalla Francia stroncatura per Pavard: "Al Marsiglia fallimento fenomenale, una discesa agli inferi"
- 16:53 Lotito: "Ci vuole il commissario della FIGC". Buonfiglio replica: "Non c'è nessun motivo"
- 16:44 Agli sgoccioli l'avventura di Solivellas Vidal nelle giovanili dell'Inter: ora per lui due alternative
- 16:34 Malagò: "Dalla Serie A testimonianza di stima. Però credo vadano interpellate tutte le componenti"
- 16:25 Mondiale, ripescaggio per gli azzurri? C'è un'opzione in mano alla FIFA. Ma dipende dall'Iran
- 16:17 Rimonta da 0-2, all'Inter non accadeva da 13 anni. E in campo c'era... Chivu
- 16:06 Premio Bearzot a Fabregas, Capello: "Ha un grande futuro. E ieri ha dimostrato di essere cresciuto"
- 15:56 Canovi: "Como-Inter, abbiamo visto due partite in una. E con un arbitraggio scarso"
- 15:45 Como, il DS Ludi: "Ieri è stata una grandissima partita, abbiamo sognato. Complimenti a Fabregas"
- 15:35 Calhanoglu-Galatasaray al 99% si farà. Dalla Turchia: "Manca solo l'1%, ovvero la firma"
- 15:26 Trevisani: "Inter, discorso Scudetto chiuso. E se fa double con la Coppa Italia la stagione è clamorosa"
- 15:17 A COMO la PUNTA dell'ICEBERG dell'INDECENZA: la CARRELLATA di TUTTI i TORTI ARBITRALI contro l'INTER
- 15:07 FIGC, la Serie A punta su Malagò. Simonelli: "Ora tocca a lui. Presto un incontro per il programma"
- 14:56 Il poker di Como chiude un cerchio: l'Inter compie uno storico sorpasso ai danni della Juventus
- 14:46 Appiano Gentile, seduta di scarico per il gruppo. A parte solo due giocatori
- 14:35 Bookies - Scudetto, resa Napoli: per gli azzurri è ormai un miraggio. Milan tagliato fuori
- 14:23 Como-Inter, tifoso nerazzurro aggredito nei pressi dello stadio. Qualche tensione dopo la partita
- 14:12 videoCon Koeman e Dumfries negli USA: la KNVB lancia un concorso per calciatori dilettanti
- 14:02 Stramaccioni chiama l'Inter: "Avessi un tesoretto lo metterei su Nico Paz. Con lui farebbe il salto di qualità"
- 13:50 Angolo Tattico di Como-Inter - Nico Paz libero di inventare, Barella aumenta la qualità del palleggio: le chiavi