Gli ultimi biglietti per assistere a Inter-Cagliari, in programma venerdì sera a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45), saranno disponibili grazie alla rimessa in vendita degli abbonati su inter.it/tickets, aperta a partire dalle 15 di oggi, martedì 14 aprile. Non solo: eccezionalmente, per questa partita è possibile acquistare anche tagliandi di terzo anello blu a partire da 5€ per Soci Inter Club e possessori di tessera del tifoso Siamo Noi.