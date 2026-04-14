Gli ultimi biglietti per assistere a Inter-Cagliari, in programma venerdì sera a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45), saranno disponibili grazie alla rimessa in vendita degli abbonati su inter.it/tickets, aperta a partire dalle 15 di oggi, martedì 14 aprile. Non solo: eccezionalmente, per questa partita è possibile acquistare anche tagliandi di terzo anello blu a partire da 5€ per Soci Inter Club e possessori di tessera del tifoso Siamo Noi.

Sezione: News / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 14:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.