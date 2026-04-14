L'Inter comincerà a preparare da domani la sfida di campionato contro il Cagliari, anticipo della 33esima giornata di Serie A, in programma venerdì sera, a San Siro. I nerazzurri torneranno ad allenarsi alla Pinetina dopo il giorno di riposo concesso loro da Cristian Chivu, Da capire, spiega Sky Sport, se Yann Bisseck avrà qualche chance di tornare tra i convocati.

Nulla da fare, invece, per Lautaro Martinez, i cui tempi di recupero sono più lunghi rispetto a quelli del difensore tedesco: il Toro, che si è dovuto fermare per il secondo problema al polpaccio in due mesi prima di Como-Inter, potrebbe farcela in tempo per Torino-Inter.  

Sezione: Focus / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 13:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.