Il roboante 0-3 inflitto al Milan al Meazza sabato scorso ha fatto entrare Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, nella storia del club friulano. Assegnandogli un posto al fianco di Luciano Spalletti. Entrambi infatti sono stati in grado, unici, a vincere a San Siro contro le due milanesi nella stessa stagione, come sottolinea con orgoglio Il Messaggero Veneto.

In questa annata, 2025/26, i bianconeri avevano già violato la Scala del Calcio lo scorso 31 agosto 2025, infliggendo la prima sconfitta in campionato all'Inter di Cristian Chivu. Decisive, dopo quella di Denzel Dumfries al 17', le reti di Keinan Davis su rigore (29') e Arthur Atta (40') per il 2-1 finale. Lo stesso Atta ha messo la firma al 71' sul 3-0 contro i rossoneri tre giorni fa, dopo l'autogol di Davide Bartesaghi (17) e il colpo di testa di Jurgen Ekkelenkamp (37').

Nella stagione 2003/04 invece l'Udinese vinse al Meazza contro il Milan il 21 dicembre 2003 grazie ai gol di Dino Fava dopo 2 minuti e al raddoppio di Nestor Sensini al 51', che hanno reso vano il gol di Marcos Cafù (70'). Stessa sequenza di reti anche nel successo contro l'Inter il 15 febbraio 2004 (il giorno dopo la morte di Marco Pantani): Giampiero Pinzi (53') e ancora Dino Fava (66') lanciano i friulani e a nulla vale il centro di Julio Cruz (71').

"Ricordi indelebili - ha raccontato Fava -. San Siro per chi gioca al calcio è il palcoscenico massimo per eccellenza. Con il Milan segnai dopo 2 minuti su assist di Pazienza, calciai d'istinto senza neanche guardare la porta. A fine gara Spalletti mi venne incontro rimproverandomi: 'Hai segnato troppo presto'. Con l'Inter feci il 2-0 entrando in scivolata su cross di Jankulovski al termine di una grande azione. Chi se le dimentica tutte quelle emozioni?".