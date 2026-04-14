Analisi troppo superficiali dopo il successo nerazzurro sulla squadra di Fabregas: capiamo insieme le mosse che hanno portato ai 3 punti.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.