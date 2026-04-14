Alessandro Matri analizza dagli studi di Dazn la vittoria dell'Inter in casa del Como. "Avrà dei rimpianti il Como, aver perso la partita dominandola... Sa l'occasione che ha perso, al primo tempo eri 2-0", afferma l'ex attaccante.
"Sul primo gol dò merito a Thuram, c'è un errore di marcatura ma il difensore è in contatto, non lo lascia libero. Se invece di andare con la pianta, Thuram va col collo... C'è lettura, coordinazione dell'attaccante. Sul 2-2 c'è un errore di comunicazione tra difensore e portiere, un regalo come lo sono i due piazzati che sono anche punti di forza dell'Inter".
Sezione: News / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 11:16
Autore: Antonio Di Chiara
Autore: Antonio Di Chiara
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