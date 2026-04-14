Dalla tragedia sfiorata alla rinascita. L'Eco di Bergamo racconta la storia di Filippo Serantoni, bergamasco, classe 2010, attaccante dell'Inter dal 2023 con le prime due stagioni da 10 e 25 gol e due scudetti U14 e U15, con firma personale nelle rispettive finali. Insomma, un progetto di campione. Poi, il 23 luglio 2025, ad Arbatax in Sardegna, dopo un tuffo in mare, mentre risale sugli scogli ha uno svenimento, cade e sbatte la testa. Elisoccorso, trasferimento in codice rosso all'ospedale di Nuoro e una diagnosi tremenda: importante frattura infossata con emorragia cerebrale. Per fortuna le cure tempestive e gli interventi chirurgici portano i loro frutti e Filippo esce dall'ospedale dopo 17 giorni.

La vita è al sicuro, il decorso va come deve ma emotivamente per il ragazzo è un duro colpo, perché da bomber in ascesa deve accontentarsi di giocare a pallone in modo soft nel giardino di casa a Stezzano per molti mesi. Nel mentre, i compagni di squadra giocano e l'Inter, con i simboli del club, continuano a stargli vicino. Quando dopo tanta attesa e numerosi controlli gli specialisti gli concedono l'idoneità alla pratica non agonistica il ragazzo può tornare ad allenarsi, ma senza partecipare alle partitelle per evitare colpi potenzialmente rischiosi. Il 17 marzo scorso la via d'uscita: con un caschetto protettivo può tornare a giocare, è finalmente abile e arruolabile. Il 31 marzo svolge un allenamento completo, domenica scorsa la convocazione contro il Sudtirol. Inizio ovviamente dalla panchina, poi sul 2-0 gli vengono concessi 20 minuti finali: gol in anticipo sul portiere e palo in mezza rovesciata. Il talento è rimasto nonostante la lunga inattività di 292 giorni.

Pippo-gol, questo il soprannome importante che gli hanno assegnato i compagni, ha raccontato la sua gioia dopo il ritorno in campo: "Sono talmente felice da non saper cosa fare. Un momento che sognavo dal 23 luglio, mi mancava tantissimo. Compagni, famiglia, club e staff: mi sono stati tutti vicino, sempre, in questi mesi di alti e bassi. Grazie a tutti".