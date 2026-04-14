Nonostante lo Scudetto che si avvicina, per l'Inter si prospetta un'estate "movimentata" sul mercato. Come si legge sul Corriere della Sera, alla squadra servono titolari in ruoli chiave, partendo da un portiere, un centrale e un mediano. Sul quotidiano si leggono un po' di nomi.

Sono quelli di Vicario del Tottenham, di Muharemovic del Sassuolo, di Stankovic del Bruges (al ritorno dove è calcisticamente cresciuto). Se poi si deciderà per un cambio modulo le cose cambieranno ancora di più, senza contare che non è certa la permanenza di giocatori quali Bastoni e Calhanoglu. In scadenza ci sono Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian che l'Inter lascerà partire, mentre Mkhitaryan è sotto valutazione. L'Inter punta però a mantenere il nucleo dei senatori formato da Akanji, Dimarco, Barella, Lautaro, Thuram, Dumfries. Il tutto con Chivu al comando: il tecnico va spedito verso il rinnovo.