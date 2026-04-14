No alla Superlega, sì a un supercampionato europeo con le migliori squadre del continente. E' questa l'idea di calcio del futuro di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "Prendiamo le squadre più importanti di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra... Devono creare un campionato europeo... - ha spiegato DeLa a The Athletic -. Una Superlega? No un Super... Campionato!".

Un torneo d'élite che avrebbe una composizione precisa, secondo il numero uno del club partenopeo: "Probabilmente, la Francia ha tre squadre importanti, la Germania quattro. L'Italia cinque: Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma. L'Inghilterra idem, la Spagna quattro squadre importanti. Mettendole insieme, si crea una competizione davvero grandiosa. Poi si mantengono le migliori squadre rimaste in Serie A e le migliori della Serie B per formare la nuova Serie A".