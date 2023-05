Poco prima della classica conferenza stampa, Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla ai microfoni di Sky Sport per presentare l'Euroderby contro l'Inter: "Lo stato d'animo è quello di una squadra che sa di avere ancora una grandissima occasione, è una vigilia dettata da attenzione e determinazione per ribaltare un pronostico che oggi ci vede sfavoriti - esordisce -. In pochi avrebbero pensato che il Milan potesse arrivare fino a qui. Arrivati a questo punto vogliamo arrivare in finale. L'andata non è andata come volevamo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma vogliamo fare molto meglio". Cosa

Cosa servirà per fare una gara diversa?

"E' un discorso di testa e di gioco. All'andata non abbiamo perso perchè abbiamo corso meno di loro, vinceremo se giocheremo meglio di loro e limiteremo gli errori".

Come sta Rafael Leao?

"Sta bene, sembra stare bene. Ieri ha fatto quasi totalmente allenamento col gruppo, oggi ci auguriamo che possa farlo tutto così come Krunic e Messias in modo che siano disponibili".

Cosa può dire sul confronto con i tifosi?

"Il pubblico ha sempre fatto la differenza e ci ha sempre sostenuto. Sapere di avere un popolo così che ci sostiene è uno stimolo".

Come mai il ritiro pre Champions?

"La Champions ha riservato tante soddisfazioni a Milan, vogliamo entrare anche noi nella storia di questa competizione. Restiamo a Milanello perchè domani abbiamo l'ultima rifinitura, anche per vedere la condizione di alcuni giocatori".

Che Milan dovrà essere?

"Equilibrato e compatto, deve giocare da squadra che può battere gli avversari. Sappiamo quanto sarebbe importante andare in vantaggio, ma non conta quando troveremo il gol".

Che discorso farà alla squadra?

"È sbagliato non ricrodarci l'andata, dobbiamo ricordarcela per le cose che non hanno funzionato. Sappiamo che abbiamo un'unica possibilità e dobbiamo giocare con grande intensità".