Lo Sparta Praga, avversario dell'Inter il prossimo 22 gennaio in Champions League, cade in campionato sotto i colpi del Viktoria Plzen, che ora lo scavalca al secondo posto in classifica. I padroni di casa ottengono il massimo risultato con il minimo sforzo: il definitivo 1-0 arriva alla mezzora di gioco con la rete di Adu.