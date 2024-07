Sin qui, Benjamin Pavard è stato semplice spettatore delle prestazioni della Francia agli Europei, dato che il ct Didier Deschamps non ha concesso nemmeno un minuto al difensore dell'Inter in questa competizione. Ciononostante, Pavard non perde la concentrazione e soprattutto dimostra di non essere per nulla 'arrugginito': questa mattina, in allenamento, Benji si è infatti esibito in una spettacolare sforbiciata, simile a quella che ha portato all'autorete di Federico Gatti nella gara contro la Juventus, documentata da BeIN Sports (QUI IL VIDEO).