"Mi aspettavo una gara diversa, una Nazionale più aggressiva, più intesa e con maggiore qualità. Invece la Spagna ci ha messo in difficoltà sotto tutti i punti di vista, persino dove pensavamo di essere forti". Comincia così la disamina di Beppe Bergomi dopo il ko dell'Italia contro la Spagna nela seconda giornata del Groppo B di Euro 2024.

Lo Zio, intervenuto negli studi di Sky Sport, si concentra poi anche sulle scelte tattiche di Spalletti: "Ci voleva qualcosa di diverso nel secondo tempo, ma Spalletti ha fatto dei cambi conservativi. Come Cambiaso: lui non è un attaccante esterno, ma è un quinto. Il suo ingresso è stata una soluzione difensiva e così non risolvi nulla. Mi sarei aspettato un cambio di modulo. Penso che Spalletti debba valutare il ritorno alla difesa a tre, con un centrocampo diverso e un giocatore più vicino al centravanti".