L'Inter lavora da tempo per trovare un sostituto di André Onana e il nome più "caldo" in questo momento è sicuramente quello di Anatolij Trubin, 21 anni, portiere dello Shakhtar Donetsk. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it ci sarebbe già un accordo con l'entourage del portiere per un quinquennale a 1,8 milioni a stagione.

L'Inter è convinta di poter prendere il giocatore grazie alla scadenza contrattuale nel 2024, gli ucraini chiedono 15 milioni e i nerazzurri ne offrono oggi 10. Si lavorerà sui bonus o su un'eventuale percentuale sulla rivendita per provare a chiudere. Il piano B è Carnesecchi, ma ha costi più elevati e per l'ingaggio non si potrebbe usufruire del Decreto Crescita.

Verrà acquistato anche un estremo difensore più esperto, in questo il nome che sta prendendo piede è quello di Sommer, ma serve che il Bayern Monaco prenda prima un altro portiere e in ogni caso i costi (8 milioni di euro) sono ritenuti elevati per un giocatore classe '88. Allo svizzero verrebbe proposto un biennale. Vengono tenute in considerazione anche le piste Trapp e Navas. Il primo è il più economico, il secondo si libererebbe invece a zero ma bisognerebbe spalmare su un biennale un ingaggio molto alto che percepisce al Paris Saint-Germain.