Benjamin Pavard – come appurato da FcInterNews.it – vuole restare all’Inter. Ma la permanenza del difensore francese a Milano non può essere assicurata al 100%. Qualora infatti dovesse arrivare un’offerta importante per il cartellino del giocatore, cifra intorno ai 30-35 milioni di euro, in virtù dell’età (classe '96), del costo a bilancio e dello stipendio, questa verrebbe seriamente presa in considerazione dalla società di Viale della Liberazione. Che, non a caso, si è già mossa in quel ruolo sondando il terreno per Koni De Winter, che arriverebbe a Milano anche in caso di addio di Yann Bisseck.

Dal canto suo Pavard, se proprio dovesse essere eventualmente accompagnato alla porta, rifiuterebbe tutti i club non di prima fascia che non competono per grandi obiettivi. Ergo, dovrebbe arrivare qualcosa di pari o di meglio dell’Inter, il che restringe non poco la cerchia delle potenziali candidate. Attenzione, per essere ancora più chiari, nessuno sta sostenendo che Pavard sia sul mercato, ma solo che per via della politica societaria di svecchiamento della rosa, che tiene sempre due occhi sul bilancio, nel caso in cui arrivasse una proposta concreta per il francese questa sarebbe – giustamente – analizzata. E quello che sembrava impossibile fino a pochi mesi fa, potrebbe diventare realtà.

Ad oggi però nessuno ha avanzato reali pretese per l'ex Bayern Monaco, anche se c’è stata più una richiesta di informazioni proveniente dall’Arabia Saudita e una addirittura dal Manchester United. La questione poi non è stata assolutamente approfondita, magari resterà tutto così com’è, magari ad agosto invece ci sarà un’accelerata improvvisa. Tempo al tempo insomma, con il calciatore già rientrato ad Appiano Gentile e pronto per iniziare la nuova stagione. Con una voglia matta di rivalsa.