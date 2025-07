Sostenere che Kristjan Asllani abbia rifiutato il trasferimento all’estero è sostanzialmente una falsità, oltre a essere ingiusto per un ragazzo che ama l’Inter e che ha sempre dato tutto per i nerazzurri. È vero infatti che il giocatore vorrebbe rimanere in Italia qualora dovesse configurarsi una sua cessione, come preannunciata senza troppi giri di parole da Piero Ausilio, ma la realtà attuale dice che sinora nessuno ha offerto all’Inter la cifra richiesta per lui.

Con 18-20 milioni o 15-16 più la percentuale sulla futura rivendita si potrà arrivare a dama. Con meno di 10 milioni, ossia la cifra che aveva in mente di investire il Betis Siviglia sul cartellino del giocatore, assolutamente no. Ed è stata l’Inter stessa a ritenere questa potenziale proposta un qualcosa che nemmeno meritasse di essere preso in considerazione.

Asllani, salvo colpi di scena ad oggi non preventivabili, lascerà i nerazzurri in questa sessione di mercato. Ma non verrà svenduto. Chi lo vuole - occhio al momento sempre alla Fiorentina ed eventualmente al Bologna - dovrà venire incontro innanzitutto ai desiderata economici di Viale della Liberazione. E poi a quelli del centrocampista. Qualcosa che vale in ogni trattativa e che non rappresenta l’eccezione, ma la normalità dei fatti.