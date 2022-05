Piovono conferme sull'accordo tra l'Inter e Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, classe '89, ha trovato l'intesa con il club nerazzurro per trasferirsi a parametro zero dal 1° luglio. A Milano lo attende un contratto biennale da 3,5 milioni a stagione, dopo aver superato ovviamente le visite mediche. Tutto fatto dunque? Non proprio. La Roma infatti non ha ancora mollato la presa e in questi giorni proverà a convincere il giocatore a rimanere nella Capitale. In questo momento in casa giallorossa è festa per la vittoria della Conference League ieri sera a Tirana, Mkhitaryan ovviamente si sta godendo il successo con i compagni di squadra e i tifosi. Un clima di cui il club giallorosso vorrebbe approfittare per provare un controsorpasso, e in particolare José Mourinho ha intenzione di parlare personalmente con il 33enne di Yerevan per un ultimo tentativo di convincimento a rimanere.