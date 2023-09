Affaticamento all'adduttore della coscia sinistra, questo il motivo che impedirà a Hakan Calhanoglu di imbarcarsi sul volo destinazione San Sebastian, dove domani sera l'Inter esordirà in questa Champions League contro la Real Sociedad. Il turco ha avvertito un fastidio alla coscia verso la fine dell'allenamento ma da quanto appurato da FcInterNews.it non sarebbe nulla di grave. La decisione di lasciarlo a Milano nasce dalla volontà di preservarlo in vista dei prossimi impegni, visto che comunque non giocherebbe all'Anoeta.