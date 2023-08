Si assottiglia il ventaglio di scelte dell’Inter per il ruolo di secondo portiere. Con Anatoliy Trubin che sembra ad un passo dal Benfica, anche la pista che porta a Bento non sembra più praticabile. Parola di Alexandre Mattos, ds dell’Athletico Paranaense, che in esclusiva a FcInterNews, pur ammettendo i contatti con i nerazzurri, chiude alla possibile cessione del portiere: “Bento non è in vendita. Ne ho parlato con Piero (Ausilio, ndr): lui è molto professionale, ha capito e rispetta la nostra decisione. Questa stagione rimarrà all’Athletico Paranaense, potremmo pensare alla sua cessione solo il prossimo anno”.

