Piotr Zielinski ha partecipato regolarmente alla seduta d'allenamento, alla Pinetina, prima della partenza per Lecce, dove l'Inter è attesa domani sera al Via del Mare per la 26esima giornata di Serie A. Come appurato da FcInternews.it, il centrocampista polacco ha lavorato in gruppo, a conferma del fatto che non ha accusato problemi fisici nel breve cammeo di Bodo (la nostra anticipazione di ieri).