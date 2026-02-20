Piotr Zielinski ha partecipato regolarmente alla seduta d'allenamento, alla Pinetina, prima della partenza per Lecce, dove l'Inter è attesa domani sera al Via del Mare per la 26esima giornata di Serie A. Come appurato da FcInternews.it, il centrocampista polacco ha lavorato in gruppo, a conferma del fatto che non ha accusato problemi fisici nel breve cammeo di Bodo (la nostra anticipazione di ieri).
Sezione: Focus / Data: Ven 20 febbraio 2026 alle 12:52
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
