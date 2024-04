L'Inter batte l'Empoli con una prestazione seria e vola sempre più verso lo scudetto della seconda stella. Un successo griffato Dimarco-Sanchez, per due marcature non banali a inizio e a fine match.

Una partita tutt'altro che semplice, contro un avversario che è arrivato a Milano per giocarsi la sua partita in maniera dignitosa, con idee e coraggio. Nonostante questo, ancora una volta la fase difensiva dei nerazzurri si è confermata di altissimo livello, concedendo le briciole ai toscani. Alla fine della fiera, Audero (Sommer non rischiato) ha dovuto effettuare una sola vera parata, nel primo tempo, sul tiro da fuori di Marin. Nulla di particolarmente difficile.

Inzaghi, dunque, torna a +14 su Pioli. Staccatissimo Allegri, piombato nel baratro addirittura a -20. Come mettere ancora un po' di sale a questo campionato visto l'abisso? Innescando ovviamente qualche polemica. E così spunta fuori uno scudetto eventualmente più amaro in caso di vittoria rossonera in Europa League o nel derby del 22 aprile, data ove invece Lautaro e soci potrebbero matematicamente laurearsi campioni d'Italia.

"Eh ma se il Milan vince l'Europa League o vince nel derby, per l'Inter sarebbe uno scudetto più amaro", abbiamo dovuto ascoltare su DAZN nel post-gara di Firenze. Un consiglio, non richiesto ma ve lo diamo lo stesso: non vi mettete nei panni dei tifosi dell'Inter. Non lo siete. Lasciatelo decidere a loro se lo scudetto sarebbe più amaro.

Spoiler: no.