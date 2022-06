Un mercato in cui l'Inter, per ora, sta recitando un ruolo da assoluta protagonista. Marotta oggi è stato piuttosto chiaro e ha ribadito che la volontà della dirigenza è quella di regalare ad Inzaghi una squadra completa, o quasi, entro la fine di giugno. Per questo la dirigenza nerazzurra ha già definito gli arrivi di Onana e Mkhitaryan, bloccato Asllani e Bellanova, il tutto mentre tratta il ritorno di Lukaku, l'acquisto di Cambiaso e Milenkovic e ha in pugno Bremer. Ma non solo, perché è molto attiva anche in uscita con l'obiettivo di sistemare tutti gli esuberi e i giovani per fare cassa.

Il tutto però ha un prezzo e, con probabilità, salvo miracoli, i tifosi interisti dovranno dire addio ad un loro beniamino. Dopo l'uscita dell'agente di Bastoni e quella dell'agente di Lautaro in esclusiva a FcInterNews, l'indiziato numero uno sembra essere Milan Skriniar. Il Psg lo ha messo nel mirino, sarà difficile resistere qualora a Milano arrivi un'offerta sui 70 milioni di euro. Il legame però tra il mondo interista e Skriniar è molto forte, tanto che il difensore slovacco, dopo aver ereditato la fascia di capitano della propria Nazionale, è tutt'oggi l'indiziato numero uno a raccogliere anche l'eredità di Handanovic in casa Inter. Riusciremo a resistere anche a questo assalto? La speranza è che nessun big da novanta lasci Milano, allora sì che sarà una "Joya" infinita questo mercato. In caso contrario, a malincuore, dovremo digerire l'addio, terribile, ma non abbatterci.