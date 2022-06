Un giorno è Alessandro Bastoni, l’altro e Milan Skriniar, quello dopo Lautaro Martinez. Sembra quasi che per forza un top dell’Inter debba essere ceduto. Per anticipare possibili tormentoni (anche se forse è un po' tardi) FcInterNews.it ha intervistato in esclusiva Alejandro Camaño, l’agente del Toro. E parole più chiare davvero non potevano essere pronunciate. “In questo momento stiamo godendo di un anno molto buono per Lauti. Dal punto di vista calcistico, ma anche di quello della vita privata e della stabilità. Stiamo percependo l’affetto delle persone di Milano, anche perché da poco ha dato il via a un progetto con Agustina nella città (il ristorante Coraje, ndr). Certo, predomina la sua professione da calciatore, ma ad oggi non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada via dall’Inter. Nessuno ci ha detto nulla, la verità è che un giocatore che segna così tanti gol in una lega complicata come quella italiana non passa inosservato, ma restano 4 anni di contratto. Lui sta bene, è felice, si gode la squadra, la società, i compagni. Non ci sono ragioni per andare via. Il calcio professionistico sappiamo com’è, io oggi affermo questo e domani può cambiare tutto. Però ad oggi la situazione è quella che le ho appena descritto”.

Da quando ha iniziato a lavorare con lui, ha percepito che il suo interismo crescesse di giorno in giorno?

“Lautaro è argentino. Emozionalmente è uno che si vincola al club dove sta. Proviene da una squadra come il Racing, ad alta emozionalità, dove i giocatori si trasformano in tifosi della squadra di cui vestono la maglia. Ha toccato pure in Italia questa fortuna con l’Inter. Lautaro affronta la pressione, mira a grandi obiettivi. Esalta i valori dell’interismo. Non so cosa succederà in futuro perché è il calcio professionistico. Però per Lautaro giocare nell’Inter è qualcosa di splendido, come per molti altri calciatori che vorrebbero arrivare in nerazzurro. Lautaro non pensando a un’ipotetica destinazione futura, ma al prossimo campionato, dove vuole provare a vincere tutto quello che può con l’Inter”.