La caviglia gonfia di Neymar è l'esatta metafora di questa prima settimana di Mondiale: fa male rinunciare già a novembre alla nostra Serie A, in più c'è da registrare un campionato del mondo che per quanto offerto all'interno dei lussuosissimi stadi smontabili del Qatar non aiuta di certo a rimanere incollati al teleschermo. Pochi i match che ci hanno entusiasmato, idem le giocate viste in campo e i talenti balzati agli onori delle cronache. A prendersi la scena sono sempre le due stelle con la lettera M per iniziale, Messi e Mbappé, 35 anni il primo, 23 il secondo, nel mezzo il deserto di Doha e non solo, visto che ci sarebbe anche un certo Richarlison che però, a detta di Cassano, sostanzialmente è una pippa. Insieme alle classiche uscite alla Fantantonio fanno discutere poi i commenti tecnici di Stramaccioni e Adani, il primo un iraniano acquisito, l'altro totalmente in balìa del suo spirito guida argentino. Senza l'Italia, ma pur sempre con la Rai , ci accontentiamo. Per fortuna non mancano le emozioni forti, come i capelli rossi di Nagatomo.

La Francia è già agli ottavi trascinata dal suo Mbappé, il primo a realizzare sette gol ai Mondiali prima di aver compiuto 24 anni insieme a Pelé, che però all'epoca militava nel Santos e veniva del tutto ignorato dalle avances degli sceicchi, ciononostante riuscì anche lui a dire di no al Real Madrid. Sorprese e incertezze negli altri gruppi: la Costa Rica in due partite subisce sette reti, fa un tiro in porta e ha tre punti. Epico, come Brozovic che porta avanti il vessillo dell'Inter guidando il centrocampo della Croazia nel 4-1 rifilato al Canada, nazionale che proprio ieri ha siglato il primo gol in un Mondiale (dopo quasi un secolo di storia i tempi erano anche maturi). Protagonisti anche Perisic con un doppio assist e Livaja (ricordate?) con gol e prestazione narrati dalla voce di Stramaccioni: il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Nello stesso girone delude il Belgio che cade 0-2 contro il Marocco, con Lukaku che mette i primi minuti nelle gambe del Mondiale all'81', giusto il tempo di vedere i suoi incassare anche il colpo del raddoppio: per dirla alla Moratti, una gran bella fregatura.

A tenere tutti (non solo Adani) con il fiato sospeso fino all'ultima sfida sarà l'Argentina di Messi che se la vedrà con la Polonia. Sull'altro lato della LuLa, Lautaro è criticatissimo più dalle nostre parti che in Sudamerica per essere stato finora l'ombra del Toro che si era esaltato fino a poche settimane fa con l'Inter. C'è chi presto tornerà a contare le ore del digiuno dal gol, chi dirà che i nerazzurri in fin dei conti avrebbero forse fatto meglio a trattenere Livaja. Mentre l'Olanda di Dumfries e De Vrij, prossima avversaria del Qatar, dovrebbe aver archiviato il primo posto nel girone, a meno che l'emiro cambiando la regola non decida proprio adesso che a passare agli ottavi saranno le terze e le quarte in classifica. Oggi in campo anche Onana che proverà a mantenere inviolata la porta del suo Camerun in una sorta di derby d'Italia contro la Serbia di Vlahovic. Sì, il pensiero torna sempre al nostro campionato e a una sosta che fa felice il solo Spalletti, che così salta la tradizionale crisi di metà stagione e potrà sfruttare una doppia partenza sprint. Per fortuna ci sono gli intrecci di calciomercato, mai come in questi giorni ricchi di nomi, idee e scenari imprevedibili, o meglio futuribili. E non sembra sia finita nemmeno qui...