Il rinnovo di Inzaghi. Il rinnovo di Barella. E il rinnovo di Lautaro. Se per i primi due tutto era stato definitivo da mesi e settimane, per diverso tempo non si è potuto dire lo stesso per quello del Toro. Sono stati giorni tesi in casa nerazzurra, a causa soprattutto delle dichiarazioni dell'agente Camano, fino alla tanto attesa fumata bianca. Lautaro rinnoverà e lo farà con un aumento sostanzioso di ingaggio.

L'Inter è pronta a spingersi fino al massimo delle sue possibilità economiche e il nuovo contratto del Toro è il miglior biglietto da visita di Oaktree. Il fondo americano ha preso il comando del club nerazzurro con una missione ben precisa. Continuare a portare avanti il progetto ereditato da Steven Zhang? Di più. Oaktree vuole alzare l'asticella e le ambizioni e lo ha fatto intendere con le parole ma anche con i fatti.

Per farlo bisogna inevitabilmente trattenere i tuoi gioielli. Per farlo bisogna accontentare le loro richieste economiche. Per farlo bisogna blindarli con contratti importanti. Per farlo bisogna avere anche dei dirigenti in grado di convincere tutti del progetto tecnico.

E la conferma dell'intero management nerazzurro è stato l'altro segnale fortissimo di Oaktree. Il fondo americano ha avuto modo di constatare il loro lavoro in questi anni e non ci ha pensato due volte ad andare avanti con l'intera dirigenza. Il segreto della seconda stella conquistata dall'Inter va ricercato anche dall'alto.

Oaktree ha deciso di puntare forte anche sulla comunicazione e tutti i comunicati, rivolti alla stampa e al tifo nerazzurro, sono stati chiari, semplici e decisi. Hanno trasmesso quella tranquillità necessaria e non era assolutamente scontato visto il ribaltone societario. Sembra quasi non ci sia stato nessun cambio al vertice dell'Inter.

Dispiace per chi si aspettava altro, per chi si augurava un ridimensionamento dell'Inter o una cessione di Lautaro. La seconda stella ha provocato ferite indelebili. Sui social sono partite già altre teorie fantasiose, sarà un'estate lunghissima. Poi fortunatamente tornerà a parlare il campo.