La domenica appena conclusa è stata segnata da un video meraviglioso targato Inter Media House per celebrare la cosa più bella del mondo: la mamma. Auguri a tutte le mamme interiste. Un pensiero alle mamme che non ci sono più.

E papà Steven è pronto a tenersi mamma Inter. Il conto alla rovescia è ormai partito, nei prossimi giorni arriverà l'attesa firma che prolungherà la sua era al comando del club nerazzurro e l'ufficialità dell'accordo con il fondo americano Pimco sul rifinanziamento per i prossimi tre anni con un assegno da 430 milioni di euro. Un prestito che permetterà al presidente dell'Inter di saldare le pendenze con Oaktree, con cui sussiste un debito di 375 milioni di euro in scadenza il 20 maggio.

Martedì, mercoledì, giovedì o venerdì. Poco importa. L'intesa di massima con il fondo californiano è stato raggiunto lo scorso 20 aprile e ora è solo tempo di grandi annunci. C'è chi ancora sarà scontento, ma la permanenza di Zhang, annessa a quella di Marotta, Ausilio e Inzaghi, è la miglior notizia possibile. L'Inter è tornata al vertice in Italia e competitiva in Europa e una squadra che vince non si cambia mai, mai. E poi la navicella nerazzurra è pronta a decollare verso nuovi introiti, sponsor e sfide ambiziose.

Il prossimo passo deve essere uno: blindare Lautaro, Barella e Inzaghi. Ci aspettano quattro grandi firme perché il ciclo non è ancora a metà. Sarebbe bello, bellissimo, vedere Steven Zhang il 19 maggio a San Siro e il 20 a Milano per la cena di gala in programma al Castello Sforzesco. Questo sì che sarebbe un bel regalo. Perché si merita anche lui gli applausi di tutti.