Inter-Empoli 3-1 ci regala due notizie. La prima è che la lotta scudetto 2024/2025 sarà tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi. La squadra azzurra ha vinto sul campo dell'Atalanta scappando a +7 sulla Dea, l'Inter insegue e a -3 con una partita in meno da recuperare contro la Fiorentina. In caso di vittoria, le due squadre sarebbero appaiate in testa alla classifica a quota 50 punti creando un distacco di 7 punti dalla prima inseguitrice. Tutto seppure all'appello mancano 17 partite. La sensazione è che il 2 marzo, giorno di Napoli-Inter, in palio ci sia una grande fetta di scudetto.

Come ci arriverà l'Inter all'appuntamento? Ruota tutto attorno a questa domanda, ma la seconda notizia certa è che Lautaro è finalmente tornato. E lo ha fatto in quello che sembra essere il momento clou della stagione nerazzurra. Non solo per i gol, Lautaro è tornato ad essere decisivo in ogni zona del campo. Difesa, quando ripiega, centrocampo, quando è spalle alla porta, attacco, smistando palloni con la sua immensa qualità e segnando gol pesanti in momenti anche difficili della partita. Era successo con il Bologna, è successo con l'Empoli. Due indizi fanno una prova.

A questa squadra manca ancora qualcosa. Manca recuperare Acerbi. Manca recuperare Calhanoglu. Manca reintegrare Frattesi nel progetto tecnico se non ci dovesse lasciare in questa finestra di mercato. Manca far sbloccare Taremi.

Ma Inter-Empoli ci regala altre piccole belle notizie. Pavard è tornato. De Vrij e Dumfries stanno vivendo le loro migliori stagioni in maglia nerazzurra. Mkhitaryan è recuperato e quando scende in campo ricorda a tutti perché per Inzaghi è indispensabile. Thuram sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa. E se ci infiliamo nel discorso anche il bellissimo assist di Arnautovic per il 3-1 del francese...

L'Inter sta facendo una stagione incredibile. Ci sono stati dei bassi, delle sconfitte dolorose e dei punti persi per strada. Ma al 20 gennaio è potenzialmente prima in campionato con 50 punti dopo 21 giornate. E' nella top8 della Champions League (quindi con accesso diretto agli ottavi senza passare dai playoff) ed è ai quarti di Coppa Italia. Tutto giocando ogni 3 giorni, a differenza della principale antagonista in campionato. Questo andrebbe detto e straridetto nei salotti televisivi. Per onestà intellettuale.