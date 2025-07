La nazionale argentina di Lautaro Martinez dovrà affrontare la Spagna nella Finalissima, la partita che metterà di fronte i campioni della Copa América e di Euro 2024. Sarà la seconda volta che la Seleccion sarà impegnata nella manifestazione, dopo aver sconfitto nel 2022 l'Italia con un secco 3-0 nel 2022. La prossima edizione non ha ancora una data confermata, ma le voci sempre più insistenti degli ultimi giorni suggeriscono che il match verrà fissato nella prima metà del 2026, in vista della Coppa del Mondo. A maggio si è tenuto ad Asunción, in Paraguay, il primo incontro di persona tra i rappresentanti della Federcalcio argentina (AFA), della Federazione calcistica spagnola (RFEF), della Confederazione calcistica sudamericana (CONMEBOL) e dell'Unione calcistica europea (UEFA) per discutere l'organizzazione della partita.

Giocare in quella data potrebbe rappresentare un test importante per entrambe le squadre in vista della Coppa del Mondo. La data dipenderà anche dai calendari di entrambe le squadre, in particolare della nazionale iberica, poiché in caso di necessità di disputare uno spareggio per qualificarsi alla Coppa del Mondo, tale partita sarebbe schedulata nella stessa finestra FIFA. La Nazionale argentina, invece, ha disponibilità perché non disputerà una competizione ufficiale, dato che le qualificazioni sudamericane si concludono quest'anno.