Gli ultimi due giorni di mercato dell’Inter vanno dimenticati al più presto. Lunedì mattina è arrivata la notizia del trasferimento di Paulo Dybala alla Roma, con il passare delle ore si sono invece fatte largo le voci sul sorpasso della Juventus nella corsa a Gleison Bremer, concretizzato ieri. Se per il primo si era parlato spesso e volentieri di “opportunità”, l’esito della trattativa per il secondo e i suoi risvolti sulle altre strategie - ogni riferimento a Milan Skriniar non è puramente casuale - sono invece il vero ago della bilancia per dare un voto definitivo alle mosse della dirigenza nerazzurra, fino ad ora ottime in entrata e pessime in uscita. Se non vendi, non compri: è il caposaldo principale della famosa ‘Teoria della sostenibilità’ post-pandemia sbandierata anche dall’esperto Beppe Marotta. Il problema del mercato dell’Inter sta tutto lì: acquisti di spessore a prezzo di saldo e con formule fantasiose, addii praticamente solo in prestito o con risoluzioni e buonuscite annesse. Risultato: tanti esuberi ancora sul groppone, alleggerimento del monte ingaggi e zero soldi in cassa da investire al momento del bisogno.

Ma andiamo con ordine. L’arrivo di Dybala a Milano avrebbe ovviamente rappresentato un plus, ma la decisione (condivisibile o meno) di riportare a casa Lukaku ha inevitabilmente cambiato le strategie in corsa: l’attacco dell’Inter (composto ora da Big Rom, Lautaro Martinez, Dzeko e Correa) sulla carta è completo e, ora come ora, più forte di quello dello scorso anno. Al netto della fastidiosa grana-Sanchez da risolvere e dalla famosa cessione di Pinamonti con cui si continua a lottare da diverse settimane. Evidentemente Lukaku era la prima scelta di Inzaghi per caratteristiche (e garanzie) fisiche e tecniche e si è deciso di puntare su di lui e non sulla Joya, alla fine ‘costretta’ a ripiegare sulla destinazione giallorossa.

Il capitolo Bremer è invece più complesso e strettamente legato a quello che sarà il futuro Skriniar. Partiamo da un concetto base: se si dovesse scegliere tra trattenere lo slovacco e puntare sul brasiliano, non ci sarebbero dubbi su quale scelta fare. Skrigno è l’anima dell’Inter dentro e fuori dal campo, è difficilmente rimpiazzabile e ha nel curriculum un’esperienza internazionale che finora l’ormai ex Torino può vedere solo in cartolina, nonostante il grande potenziale che lo porterà ad accumularne tanta in futuro con la maglia della Juve. Anche se con la solita incognita del rendimento in un sistema di gioco differente (difesa a quattro) e nel contesto di una big.