Continua a gioire il numero uno dell'Inter, Steven Zhang, diventato ieri sera il terzo presidente più vincente della storia della Beneamata dopo i Moratti. Tante parole piene d'orgoglio quelle espresse ieri a margine della vittoria contro la Fiorentina che è valsa il secondo titolo stagionale per la squadra di Inzaghi, un amore che il giovane 'pres' ci tiene a sottolineare ulteriormente sui social: "Quando vincere diventa un'abitudine. In my heart (nel mio cuore)" scrive a corredo di una carrellata di foto che lo ritraggono insieme a squadra, allenatore, staff tecnico, dirigenza e qualche rappresentante del management nerazzurro.

