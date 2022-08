Arriva anche l'analisi di Walter Zenga sul precampionato dell'Inter. Ecco la disamina dell'ex numero 1 nerazzurro: "Inter in precampionato non bene: 10 gol subiti, una sola vittoria, adattamento al gioco con Lukaku ancora da migliorare Gosens necessita ancora di tempo, soltanto 3 difensori di ruolo (urgentemente 1/2 difensori da inserire nella rosa). I gol subiti sono, a parere mio, conseguenze di “fase difensiva di squadra” e non solo dei tre difensori e di Handanovic - ha scritto sul suo profilo Instagram -. Il dilemma tattico è evidente: più bassi e palla in verticale per Lukaku-Lautaro oppure squadra più alta? I gol subiti tra Lione e Villarreal sono molto simili… Cose positive: Lukaku segna; Lautaro e Lukaku, se riforniti con continuità, sono una coppia devastante (ma già lo sapevamo); Dimarco da quinto è tanta roba".