Jan Tomaszewski, leggendario portiere della Nazionale polacca, ha espresso i suoi dubbi circa la decisione di Michal Probierz di convocare e poi rimandare alla base Inter Nicola Zalewski: "Non capisco su quali basi sia stato convocato. Domenica, in una partita importantissima a Bergamo, non era nemmeno in panchina. Perché se fosse stato convocato e avesse giocato, questo avrebbe voluto dire che qualcuno a Milano stava tramando qualcosa. Ma non avendo giocato, sarebbe stato un peccato vederlo tornare qui solo per quei due giorni, perché sappiamo che è sottoposto a cure intensive presso il club", afferma ai microfoni di Super Express.

Tomaszewski non ha nascosto l'ansia per le condizioni dell'altro giocatore polacco in forza all'Inter: "Sono molto preoccupato per l'infortunio di Piotr Zielinski. Se parlassimo di un calcio subito o delle sensazioni di un giocatore, non lo sarei. Ma Piotr stava correndo ed è caduto da solo. Il muscolo non gli ha retto. Ed è davvero sconcertante ciò che sta accadendo. Si tratta di un infortunio davvero preoccupante".

