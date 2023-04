La Juventus rischia la retrocessione. Parola di Mario Stagliano, avvocato ed ex vice capo dell’ufficio indagini della FIGC, durante l'intervento su TVPLAY_CMIT. "Non conosco le carte dell’inchiesta e non posso dire cosa rischia la Juventus - esordisce Stagliano -. Sono sorpreso che sia stato mosso solo l’articolo 4. L’obbligo di lealtà era stato contestato alla Juventus, Lazio, Fiorentina e Milan. A nessuna di loro fu contestato l’illecito sportivo, ma nonostante ciò ci furono penalizzazioni pesanti, soprattutto in primo grado. Se quello che sostiene la Procura federale dovesse essere accertato, la sanzione potrebbe essere davvero pesante. Anche la Serie B. La Juventus basa la sua azione sul tentativo di dimostrare che la Procura sia venuta a conoscenza del fatto prima della data ufficiale e questo farebbe cadere tutto perché non verrebbero rispettati i 30 giorni previsti dalla legge. Per me la sentenza sul -15 era convincente".