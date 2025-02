C'è del talento nella Nazionale italiana. Ad assicurarlo è il ct azzurro, Luciano Spalletti, che ieri ne ha parlato con i giornalisti nella particolare cornice della sua tenuta in Toscana: "Calafiori può diventare un grande, Cambiaso piace alle grandi d'Europa, Barella non puoi contenerlo - le parole di Lucio riportate dalla Gazzetta dello Sport -. A Tonali servono due campi per quanto corre, e nei suoi occhi c'è la gioia per essere tornato a giocare. Qualcuno gioca meno e spero non soffra: tengo particolarmente a Frattesi, ragazzo dolcissimo. Con me fa sempre bene, è forte, alto e resistente".

