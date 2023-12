Goran Pandev è il doppio ex della sfida di domani al Maradona tra Inter e Napoli. "Non potrei mai scegliere, tra Napoli e Inter. Squadre in cui ho vinto e che mi hanno riempito d’affetto", ammette alla Gazzetta dello Sport.

Pandev, sarà anche un duello a distanza tra attaccanti d’élite, come Osimhen e Lautaro.

"Sono i più forti della Serie A. Lautaro ha un atteggiamento da capitano vero, la fascia lo ha rinvigorito".

I loro scudieri, Kvaratskhelia e Thuram, non sono da meno.

"Khvicha si sta confermando, il francese invece mi ha sorpreso: mai avrei previsto un impatto simile al primo anno in Italia, com’è stato per Kvara".

L’intesa con Lautaro è incredibile. Migliore rispetto a Lukaku?

"Sì e lo dico con fermezza. Sono simili e complementari, sanno scambiarsi compiti e mansioni. Mi congratulo con Marotta e Ausilio, un colpo pazzesco".

In campionato, dunque, ha scelto la sua favorita.

"Beh, direi che i nerazzurri sono davanti a tutti in termini di organico. Attenzione come al solito alla Juventus: non avere impegni europei è un vantaggio che potrà rivelarsi determinante. Napoli e Milan restano in corsa, almeno per ora".

