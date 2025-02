Il migliore in campo di Inter-Lazio, secondo la Gazzetta dello Sport, è Arnautovic (7,5): "Giù il cappello per un sinistro da favola ma ancor di più per la personalità nel pensare di calciare al volo da quella posizione. Attivo sempre, assai utile anche nella fase di primo pressing".

Da contraltare la prova deludente di Taremi (5): "Riesce a sbagliare quattro palloni consecutivi in pochi minuti. Molle, sembra a volte giocare una partita tutta sua. Offre spesso la giocata al compagno, ma poi puntualmente sbaglia la scelta".

Ancora convincente tra i pali Martinez (7): "Duello infinito con Isaksen: tre interventi decisivi, il primo dei quali tecnicamente bellissimo in allungo. Reattivo pure sulla girata di Zaccagni, sicuro nelle uscite: la maglia non gli pesa".

Torna il muro di De Vrij (7): "Attento, preciso, pulito: non sbaglia praticamente nulla, anche se Tchaouna prova a portarlo fuori zona. La sua copertura del primo palo è qualcosa da far vedere nelle scuole calcio".

Buone anche le prove (6,5) dei vari Bisseck, Zielinksi, Dumfries, Calhanoglu e Correa. Sufficienti Pavard, Darmian, Frattesi e Bastoni. Dietro la lavagna Dimarco (5,5) e Asllani (5). Bravo Inzaghi (7).