"Il Manchester United ha migliorato la sua offerta all'Inter per André Onana come obiettivo prioritario". La notizia lanciata su Instagram da Fabrizio Romano sul possibile addio del camerunese all'Inter trova lo speciale commento di Anatolij Trubin: il portiere ucraino, obiettivo nerazzurro come testimoniato dalla tappa di oggi in sede dell'intermediario Edoardo Crnjar (RILEGGI QUI), si è lasciato andare all'emoticon dei due occhi che 'osservano' attenti l'evolversi di una delle trattative di mercato più calde del momento.

