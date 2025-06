Inter e Chocolate Skateboards, storico brand di Los Angeles tra i più rispettati e influenti nella scena dello skate mondiale, hanno annunciato una collaborazione esclusiva che celebra la passione condivisa per lo sport, le community e le rispettive culture urbane. Lo conferma attraverso un comunicato ufficiale il club nerazzurro, impegnato in questi giorni negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

"Il frutto di questa collaborazione - viene spiegato su Inter.it - è una tavola da skate in edizione limitata, che è stata svelata ufficialmente il 13 giugno presso il cult skateshop Kingswell di Los Angeles. Un evento che ha visto coinvolti Maicon, Rick Howard, Mike Carroll, Erik Herrera, Vincent Alvarez oltre al pubblico di sportivi e appassionati del brand, che ha segnato il soft launch del progetto, in concomitanza con la presenza dell’Inter in città per la prima partita della FIFA Club World Cup. La tavola è un omaggio visivo al legame tra le due città e alle loro icone culturali. La grafica fonde San Siro, la Stazione Centrale e il Duomo di Milano, simbolo della città, su uno sfondo nerazzurro che richiama i colori del Club. Il logo dell’Inter è reinterpretato con un dettaglio speciale: l’anello esterno diventa una “C”, in onore di Chocolate. Completa il design la firma di Jesus Fernandez, storico pro-skater simbolo del brand, nonché il primo e più rappresentativo skater internazionale ad aver eseguito manovre iconiche alla Stazione Centrale, rendendola uno spot leggendario nel mondo dello skateboarding. La tavola è inizialmente disponibile in edizione limitata da Kingswell a partire dal 13 giugno, mentre il lancio globale è previsto per l’autunno, con distribuzione tramite i canali di vendita ufficiali di Inter e Chocolate, e un secondo evento a Milano".

Milano e Los Angeles si incontrano in una tavola che unisce sport, comunità e cultura urbana ️

Inter e Chocolate Skateboards hanno presentato la loro collaborazione esclusiva nello storico skateshop Kingswell di LA

Ospite speciale? La leggenda nerazzurra Maicon … pic.twitter.com/fXGKIvhSEN — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 14, 2025

