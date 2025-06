Come già annunciato ieri, Oaktree ha deciso di rifinanziare il bond, anticipando il "pagamento" da 415 milioni in scadenza nel 2027. Un rimborso subordinato alla disponibilità di fondi derivanti dal rifinanziamento.

Ma da dove arriveranno i soldi? La Gazzetta dello Sport spiega: in primis da una nuova manovra di finanziamento, sicuramente a tassi più vantaggiosi rispetto al 6,750% ottenuto tre anni fa. E ciò per due motivi: il mercato propone al momento tassi di interesse inferiori e poi l’Inter presenta conti in netto miglioramento (nel 2024-25, grazie al boom del fatturato, arriverà per la prima volta l’utile) e vanta una proprietà solida come Oaktree, subentrata nel maggio 2024 all’inadempiente Zhang e subito intervenuta con una ricapitalizzazione da 52 milioni. Peraltro, si sta facendo largo l’ipotesi che il fondo statunitense possa assicurare una quota di equity contribuendo al rimborso del bond e, di conseguenza, alla riduzione dell’indebitamento dell’Inter. Significa che il rifinanziamento dovrebbe materializzarsi non solo con interessi più bassi ma anche con un ammontare ridotto rispetto ai 415 milioni richiesti al mercato nel 2022. Insomma, una buona notizia.

E adesso il fondo californiano gioca in casa in questo nuovo Mondiale per Club, dove arrivare fino alla finale porterebbe addirittura 132 milioni nelle casse dell'Inter. "Un balsamo anche per il bilancio 2025-26 dopo l’exploit del 2024-25 - si legge -. E poi il fondo gioca in patria, negli States, qui dove c’è un mercato di appassionati in grande crescita da intercettare: l’aver lanciato l’avventura con un video dall’alto impatto emotivo, con tanto di Spike Lee come voce narrante, è stato il primo sasso lanciato nello stagno. In tempi diversi, tutti i rappresentanti del fondo in cda - Alejandro Cano, Katherine Ralph, Roberto Meduri e Carlo Ligori - arriveranno a Los Angeles e poi vedranno la sfida al Monterrey. Intanto, in città il club continua a sviluppare le attività messe in campo dall’area guidata dal Chief Revenue Officer Giorgio Ricci. C’è un truck personalizzato Inter che gira per LA e poi farà lo stesso Seattle: proporrà attività per intrattenere i locali appassionati al soccer, qualche goloso otterrà gelati nerazzurri, i più fortunati potrebbero trovarci sopra Maicon, il tripletista che accompagna da ambasciatore l’ex compagno Chivu".