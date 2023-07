Continua il grande movimento nella sede dell'Inter. Pochi minuti fa hanno fatto tappa in Viale della Liberazione Beppe Riso, agente di Davide Frattesi che in questo momento sta firmando il suo contratto con i nerazzurri, e soprattutto Edoardo Crnjar, intermediario di Anatolij Trubin e obiettivo numero uno del Biscione per la porta nel caso in cui André Onana dovesse abbracciare il Manchester United. Poche ore fa i Red Devils sono arrivati a mettere sul piatto 50 milioni di euro come seconda offerta nel giro di pochi giorni, al momento non ancora convincente per la dirigenza interista.

️ Edoardo Crnjar in sede, intermediario per la trattativa Trubin pic.twitter.com/uLVOeJMgIT — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 6, 2023

️ Beppe Riso raggiunge Frattesi in sede pic.twitter.com/ubjGn6b9kw — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 6, 2023

