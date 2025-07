La FIFA ha pronta una risposta immediata al problema del caldo che ha contraddistinto molte delle partite del Mondiale per Club, in prospettiva della Coppa del Mondo del 2026 che si giocherà nel Nord America, con gli Stati Uniti che ospiteranno la maggior parte degli incontri. L'annuncio arriva da Gianni Infantino, presidente della Confederazione, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a New York: "Ogni critica che riceviamo è per noi uno spunto di studio e di analisi per capire cosa possiamo migliorare. Certo, il caldo è un problema. L'anno scorso, alle Olimpiadi di Parigi, le gare diurne, in tutti gli sport, si sono svolte in condizioni molto calde. I cooling break sono molto importanti e vedremo cosa potremo fare, ma abbiamo stadi con il tetto e sicuramente li utilizzeremo l'anno prossimo".

Infantino e la FIFA sono stati criticati da giocatori e allenatori per la decisione di organizzare una Coppa del mondo estiva per club a 32 squadre. Critiche alle quali ha replicato difendendo il torneo e affermando che alcune squadre europee che non sono riuscite a qualificarsi hanno chiesto di essere invitate: "Ho parlato con le squadre europee che sono venute qui e sono state tutte molto contente. E alcune squadre europee che non si sono qualificate ci hanno chiamato alla FIFA e ci hanno chiesto se potevano partecipare. Certo, ci piacerebbe avere qui Liverpool, Arsenal, Manchester United, Milan, Barcellona; però c'è un criterio di qualificazione. Vedremo cosa ci riserva il futuro. Faremo meglio, abbiamo ricevuto critiche e dobbiamo fare meglio. Il limite nazionale dovrebbe essere di due o quattro squadre? Ci sono molti elementi su cui riflettere. Per ora, si procederà così anche nel 2029 e si vedrà. Rispetto tutti e ogni opinione di tutti. Avevo la mia opinione prima del torneo e questa opinione è diventata ancora più forte ora.