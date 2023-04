Sarà euroderby in semifinale di Champions League come vent'anni fa. L'Inter ha raggiunto i cugini del Milan pareggiando con il Benfica 3-3 il match di ritorno dopo il 2-0 dell'Estadio Da Luz, per la soddisfazione di Simone Inzaghi che si accomoda nella sala conferenze di San Siro per parlare delle sue emozioni rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Le parole del tecnico piacentino:

Complimenti per la qualificazione, lei ha affrontato Porto e Benfica, chi l'ha fatta soffrire di più?

"Tutte e due, sono ottime squadre organizzate con ottimi allnatori. Abbiamo giocato meglio oggi che l'ottavo di finale, sono due formazioni di assoluto valore. Il Benfica aveva perso due partite in nove mesi, siamo stati bravi a vincere a Lisbona e a pareggiare stasera".

Sensazione di liberazione o consapeolvezza? Si è arrabbiato per il finale?

"Io sono felice e contento per i ragazzi, è un traguardo storico e importante venuto da lontano dopo un girone difficile; ottavi e quarti giocati nel migliore dei modi. Per quanto riguarda i gol subiti, sul 3-3 i giocatori hanno sentito un fischio, me l'ha detto anche Calhanoglu. Avremmo preferito vincere, mi dispiace per i ragazzi, quel fischio che abbiamo sentito anche in panchina".

Come si fa a trasferire l'entusiasmo di oggi al campionato?

"Dovremo fare questo, sappiamo da dove siamo arrivati e il calendario folle. Stiamo giocando sempre, in campionato abbiamo perso punti importanti ma sappiamo che dobbiamo fare meglio. Non avendo le Coppe, sicuramente avremmo un'altra classifica, ma non possiamo prevde e dobbiamo sempre giocare da Inter. In pochi giorni organizzeremo una partita importante a Empoli".

Rispetto ai due derby di gennaio, che differenze di aspetti?

"Abbiamo visto in questi due anni che abbiamo fatto tantissime partite con un Milan di assoluto valore. Noi avremo una semifinale in più in Coppa Italia, ma a parte Skriniar ho tutti a disposizione. Stasera De Vrij, col contratto in scadenza, si è bendato per essere disponibile perché sapeva che eravamo contati".

Pensavo Schimdt potesse cambiare di più?

"Non lo so, è difficile fare critiche a Schimdt, ha fatto un percorso straordinario. Gli ho fatto i complimenti, abbiamo centrato una semifinale normalizzando il Benfica".