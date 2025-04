Dopo essere stato ingaggiato dall'Udinese a parametro zero, Oumar Solet è diventato il miglior centrale per rendimento del girone di ritorno in Serie A. Proposto a diversi club, è stato fermo diversi mesi e ora è sotto contratto con i friulani fino al 2027. Un grande colpo per i friulani.

Ora per strapparlo ai bianconeri servono 30 milioni e si profila un'asta internazionale con il West Ham pronto in prima fila: c'era infatti un emissario a San Siro a visionare il difensore. Sono rimasti colpiti anche i dirigenti dell'Inter, compreso Ausilio che aveva già provato ad acquistarlo due anni fa. Chissà che in estate non ci sia un ritorno di fiamma, ma anche in sede di mercato potrebbe esserci un nuovo duello col Napoli, che allo stesso modo segue il ragazzo con attenzione.

Sembrano alle spalle gli infortuni del passato (lesione del crociato e rottura del menisco più tanti guai muscolari) e anche la proposta dell'Al Ahli, a cui Solet ha preferito l'Udinese per dimostrare di poter ancora competere ai massimi livelli. Con le prove appena fornite, anche il ct Deschamps ha iniziato a interessarsi al giocatore bianconero.