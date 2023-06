Che Barella abbia alzato il muro di fronte ai sondaggi del Newcastle non è una novità. La novità è piuttosto il retroscena svelato da Sky Sport che a proposito del pressing di cui abbiamo ampiamente parlato nei giorni da parte del club di proprietà araba nei confronti del centrocampista sardo parla, per l'appunto di offerta considerata insoddisfacente dall'Inter, quella avanzata dagli inglesi alla quale si aggiunge il netto rifiuto del giocatore.

Secondo l'emittente satellitare l'ex Cagliari ha ritenuto non necessario approfondire il discorso, motivo per il quale gli inglesi non hanno ritenuto opportuno continuare a tentare di convincerlo.