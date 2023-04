I problemi dell'Inter sono diversi, ma quello più evidente è l'anemia da gol del reparto offensivo. La palla non entra in campionato e l'Inter perde terreno. Lukaku fatica, ma alla fine della fiera è quello che ci prova di più e che appare più centrato; malissimo tutti gli altri. "Prendete Dzeko , che non la mette dentro da tre mesi ormai e che divora l’occasione di testa all’ultimo soffio. O Lautaro , lontano parente del Toro che fu, che tira addosso a Di Gregorio un’occasione grande quanto tutto San Siro - sottolinea la Gazzetta dello Sport -.

Correa, sommerso dai fischi, è prigioniero del buco nero in cui si è infilato, nonostante una bella occasione costruita nel primo tempo. Insomma, tutti e 4 gli attaccanti, con errori sotto porta nella stessa sera, sono diventati lo specchio della crisi dell’Inter italiana. I loro gol sbagliati pesano e i numeri gelidi valgono più di ogni ragionamento: 10 gol nelle ultime 12 giornate con una media di 0,8 a partita, mentre ne aveva realizzati 38 nelle prime 18 con una media di 2,1. Un crollo evidente che si spiega non del tutto, ma in buona parte con la mira perduta: le occasioni, in fondo, ci sono sempre, ma manca chi la butta dentro".